Exclusief voor abonnees Treffer Demarteau is beslissend 07 oktober 2019

00u00 0

Beide teams hadden een studieronde nodig om zich aan te passen aan de capriolen van het leer op de natte en snelle ondergrond van het kunstgras, wat aanvankelijk leidde tot moeilijke controles en snel balverlies. De bezoekers kwamen na een kwartiertje in hun spel en dreigden via Moerenhout en Van der Wiel. Een snelle doorsteek van Jonckers aan de overzijde, bracht Yosuf in schietpositie, maar diens poging stierf op de dwarsligger. Een goede mogelijkheid voor bezoeker Timmermans niet veel later, bracht al de volgende actie, maar de kopbal van de bezoeker belandde pal in de handen van doelman Bollen. Halfweg de eerste helft kopte bezoeker Theuwis van dichtbij op de staak, maar het was op slag van rust een actie van Demarteau, die het verdere verloop van de partij zou tekenen. De thuisspeler profiteerde van het wegglijden van Wertelaers om in één beweging ook de bezoekende goalie op het verkeerde been te zetten. Een slag voor de tot dan toe goed meespelende bezoekers en eentje waarvan zij zich niet meer konden herstellen.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis