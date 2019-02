Trebel wellicht out, Dimata onzeker 16 februari 2019

Dag per dag. Zo evalueert Anderlecht de knieblessures van Adrien Trebel en Nany Dimata. De twee, die deze week nog naar dokter Ramón Cugat in Barcelona gingen, zijn op zijn minst onzeker voor de verplaatsing naar Antwerp. In het geval van Trebel gaat het zelfs nog een stapje verder: wellicht kan de Fransman niet aantreden. Op de linksachterpositie moet Fred Rutten een vervanger zoeken voor Ivan Obradovic, die tegen Zulte Waregem uitviel en weken buiten strijd is. Elias Cobbaut of Antonio Milic is de meest logische optie, ook Alexis Saelemaekers kan depanneren tegen zijn voet. (PJC)