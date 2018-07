Trebel wacht op "goed bod" 30 juli 2018

Adrien Trebel is nog steeds een speler van Anderlecht, maar zijn toekomst ligt nog altijd niet voor 100% vast. "De mercato duurt nog tot 31 augustus", zei hij na zijn knappe prestatie op Kortrijk. "Maar ik zal hier ook alleen maar weggaan wanneer zowel ik als de club er beter van worden. Ik wil mijn carrière verder uitbouwen, sportief er het maximum uithalen. Daarom zet ik mijn makelaars ook onder druk. Tot hiertoe is er geen bod binnengekomen waarbij ik me sportief kan verbeteren. Ik wacht dus af. En mocht ik toch op Anderlecht blijven, dan zal dat niet tegen mijn goesting zijn. Het was niet makkelijk voor mij om als ex-Standard-speler aanvaard te worden op Anderlecht. Maar nu word ik geaccepteerd en heb ik het vertrouwen van de supporters." Die band met de fans maakte Trebel op Kortrijk nog wat intenser toen hij een paars-witte veldbestormer rustig opnieuw naar de tribune bracht. (MJR)

