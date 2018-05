Trebel 'Speler van het Seizoen' 22 mei 2018

00u00 0

't Was zoeken naar een speld in een hooiberg, maar de supporters van Anderlecht hebben er toch één gevonden: een 'Speler van het Seizoen'. De logische uitverkorene was Adrien Trebel (27). De Fransman was als onbetwiste titularis steeds een lichtpunt, ondanks het gebrek aan geweldige statistieken - hij scoorde er maar twee. Trebel hoopt in de zomer te vertrekken. Hij heeft van het bestuur de belofte gekregen dat hij weg mag aan faire voorwaarden. (PJC)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN