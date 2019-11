Exclusief voor abonnees Trebel revalideert bij Maesschalck 12 november 2019

'Fall seven times, stand up eight.' De speech op de muur bij Move to Cure is typerend voor Adrien Trebel. Minder dan veertien dagen na zijn operatie aan de knie is de Franse middenvelder, niet voor het eerst afgeremd door blessureleed, reeds volop aan het revalideren. Dat doet Trebel grotendeels bij Lieven Maesschalck, die de medische staf overigens ook in de dagelijkse werking bijstaat. Anderlecht hoopt dat Trebel na de interlandbreak opnieuw inzetbaar is, maar het is maar de vraag of dat realistisch is. Frank Vercauteren rekent fors op Trebel. (PJC)