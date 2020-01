Exclusief voor abonnees Trebel opnieuw out met knieblessure 21 januari 2020

00u00 0

Het kon op geen slechter moment gebeuren: Adrien Trebel heeft opnieuw last van de knie. Zondag zat de middenvelder nog op de bank tegen Club, maar gisteren moest de Fransman op training forfait geven voor het partijtje '8 tegen 8' met de spelers die niet in actie kwamen tegen Brugge. De knie van Trebel was opnieuw fel gezwollen en paars-wit, dat de speler deze winter graag van de hand wil doen aan het Saoedische Al-Shabab, neemt geen enkel risico met zijn speler-met-marktwaarde. Volgens de medische staf valt de blessure mee, maar voor de zekerheid wordt vandaag een scan genomen. (MJR)