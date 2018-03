Trebel MAG toch spelen tegen Club 14 maart 2018

00u00 0

Anderlecht-middenvelder Adrien Trebel mist de eerste twee wedstrijden van play-off 1 tegen AA Gent en Charleroi na zijn rode kaart tegen Antwerp. De straf van drie speeldagen werd door de Geschillencommissie teruggebracht tot twee, waardoor Trebel wel mag spelen tegen Club Brugge. Trebel kreeg tegen Antwerp tien minuten voor tijd rood voor een tackle op het scheenbeen van Limbombe. Een primeur voor Trebel in de Jupiler Pro League. Dat blanco strafblad gebruikte de verdediging als belangrijkste argument in zijn vraag voor strafvermindering. Bovendien betoogde Anderlecht dat de Fransman de intentie had de bal te spelen en toonde daarbij een reeks filmpjes om de stijl van tackelen van Trebel te illustreren. Volgens het verslag van ref Laforge ging het ook om een overtreding met een matige intensiteit. De speler, die voor de zitting terugkeerde van het trainingskamp, voegde er nog aan toe dat hij niet protesteerde en zich ook excuseerde bij Limbombe. Paars-wit vroeg één speeldag effectief en twee met uitstel. Anderlecht gaat wellicht niet in beroep. (DPB/PJC)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN