Trebel kan naar Midden-Oosten 27 augustus 2019

Er is een oplossing in de maak voor Adrien Trebel (28). De Saoedische clubs Al Shabab en Al Ahli hebben bij Anderlecht hun interesse kenbaar gemaakt om de Fransman te huren met aankoopoptie. Voor paars-wit zou dat een prima oplossing zijn, want de teams uit het Midden-Oosten zijn bereid een groot stuk van zijn brutoloon (drie miljoen euro per jaar) over te nemen. Trebel, die ook in de belangstelling van Olympiakos staat, moet nu beslissen of hij zin heeft in de woestijn. Onder Vincent Kompany is hij overbodig, gisteren stond hij wel nog op het oefenveld. Nog in het Lotto Park heeft Rizespor zich (voorlopig) teruggetrokken voor Antonio Milic (25), de Kroaat heeft alternatieven in de Spaanse tweede klasse. (PJC)

