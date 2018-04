Trebel: "Heb akkoord om in zomer te vertrekken" 07 april 2018

Luc Devroe zal zich niet vervelen. In een interview met de RTBF heeft Adrien Trebel (27) verkondigd dat hij aan het einde van het seizoen normaal gezien Anderlecht verlaat. "Ik heb een akkoord met de directie om in de zomer te vertrekken", aldus de Fransman, die wel in het midden laat of die afspraak ook met de nieuwe bestuursploeg geldt. "Áls ik ga, zal dat zijn om me sportief te verbeteren." In de winter genoot Trebel interesse van Marseille. Toen kwam het niet tot een deal. De favoriete competitie van de middenvelder, die gisteren zijn laatste schorsingsdag uitzat, is de Bundesliga. (PJC)