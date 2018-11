Trebel: "Handboeigebaar als steun voor familie Bayat" 07 november 2018

00u00 0

Adrien Trebel gaf via de website van Anderlecht meer uitleg over het handboeigebaar waarmee hij zondag zijn doelpunt tegen Waasland-Beveren vierde. De middenvelder geeft toe dat hij verwees naar zijn makelaar Mogi Bayat, die sinds 10 oktober in de cel zit op verdenking van witwassen. "Mijn eerbetoon was bestemd om de familie van Mogi Bayat te ondersteunen. Ze leven nu al enkele weken zonder hun vader en echtgenoot. Ik ben zelf kind van gescheiden ouders en ik weet wat het is om zonder één van je ouders op te groeien. Ik wilde ook de mens Mogi Bayat steunen, met wie ik een goede relatie onderhoud. Het spreekt vanzelf dat ik de rechtsgang ten volle eerbiedig."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN