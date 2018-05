Trebel geschorst, Saief geblesseerd 11 mei 2018

Hein Vanhaezebrouck moet puzzelen voor de verplaatsing naar AA Gent. Adrien Trebel pakte zijn derde gele kaart - een domme, want hij vormde met zijn handen een vierkant, het verboden 'VAR-teken' - en is geschorst. Daarnaast blesseerde Saief zich aan de knie. "Het ziet er erg uit", sprak Vanhaezebrouck. "En ook Najar en Markovic zijn onzeker. (zucht) Ik had al weinig wisselopties..." (PJC)