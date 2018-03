Traumachirurg blikt terug op aanslagen 22/3: "Een terrorist zou ik ook gered hebben. Ik ben God niet, hè" Traumachirurg Stefaan Nijs blikt terug op de zwaarste én warmste dag in zijn carrière Steven Swinnen

22 maart 2018

05u00 0 De Krant Het is vandaag 22 maart. Twee jaar, 730 dagen of 17.520 uren na de aanslagen op de luchthaven van Zaventem en in metrostation Maalbeek ruimt traumachirurg Stefaan Nijs (UZ Leuven) samen met zijn team nog steeds het menselijke puin dat een handvol terroristen achterliet. Eén troost: zelfs jaren tot aan z'n middel in de vloedgolf van miserie maken de topdokter niet bitter. "Ik vind het leven zinvoller na 22 maart."

Stefaan Nijs (48) staat aan het hoofd van het traumateam van het UZ Leuven, het enige ziekenhuis in ons land waar de klok rond een rij engelbewaarders met de titel van radio-, neuro- en traumatoloog op hun cv klaarstaat om slachtoffers van zware ongevallen of geweld in leven te houden. Wie de professor - van geen kleintje vervaard - met zijn hamer, beitel en boormachine dezer dagen aan het werk ziet in de VIER-documentairereeks 'Topdokters' zal niet bepaald schrikken wanneer hij zegt dat hij doorgaans opereert op het gitaargeweld van Rammstein. Maar wanneer de dokter op een vrije dag - groene operatieschort ingeruild voor een stoere, zwarte outfit, met blinkende doodskopjes afgewerkt, met daaronder modieuze legerbottines - terugdenkt aan '22/3', dan gaat z'n blik op oneindig. Dan brult hij niet op z'n Rammsteins, maar spreekt hij met zeer ingetogen stem. "Die dag is eigenlijk constant in mij aanwezig. Ik blijf er niet elke dag uitvoerig bij stilstaan, maar die sporen wis je niet weg. Ik zit met een dubbel gevoel. Aan de ene kant ben ik toen geconfronteerd met het het allervreselijkste: er zijn hier toen 24 slachtoffers binnengebracht waarvan er 14 in levensgevaar waren. Aan de andere kant krijg ik een warm gevoel bij 22/3 omdat ik ook denk aan de manier waarop ons team functioneerde en de grote solidariteit. Ook onder de slachtoffers die gek genoeg hier niet lagen te kermen of te smeken om eerst geholpen te worden. 'Kijk maar eerst naar die meneer, die is er zwaarder aan toe dan ik'. Nooit meegemaakt."

Wat was uw taak?

Stefaan Nijs: "De hal van onze spoedgevallendienst leek wel een veldhospitaal en lag vol met brancards met daarop gekwetsten. Op basis van een eerste screening probeerde ik de urgentie te bepalen van wat er gebeuren moest. Als een luchtverkeersleider vulde ik onze operatiezalen. Gewonden kwamen hier druppelsgewijs toe en dan moet je continu een analyse maken van ieders toestand. De communicatie met de plek van het onheil was niet vlot en dus wisten we niet hoeveel slachtoffers nog zouden toekomen. Er was chaos, maar ook die verliep toch enigszins gestructureerd. Wie hier gekwetst lag, was heel sereen. Eén van de mooiste complimenten die ik ooit kreeg, was van een man die me achteraf zei: 'Van het moment van de ontploffing tot ik hier twee uur later toekwam, heb ik alleen maar angst in de ogen gezien. Alleen maar mensen die als konijnen naar een lichtbak staarden. Pas toen u zei 'Dat gaat hier goed komen' voelde ik me gerust.' Veel slachtoffers hadden een houding van 'Oké, ik ben er dicht bij geweest, maar ik leef nog. We zien wel wat de volgende uren brengen'."

Je hebt 27% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN