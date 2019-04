Exclusief voor abonnees Transportfirma krijgt in beslag genomen trucks terug 05 april 2019

Het gerecht heeft de vrachtwagens van Jost Group in Herstal weer vrijgegeven. Opvallend, want na ellenlang juridisch getrouwtrek werd vorige week maandag pas defintief beslist dat de 346 trucks wel degelijk in beslag genomen mochten worden. Er loopt al sinds 2015 een onderzoek naar sociale dumping en mensenhandel bij de transportfirma. Nadat de onderzoeksrechter de inbeslagname bevolen had, diende Jost Group een eenzijdig verzoekschrift in. Met succes: het verkreeg in januari van dit jaar opschorting van de procedure. Tot de kamer van inbeschuldigingstelling in Luik daar weer anders over besliste. Maar de onderszoeksrechter heeft nu beslist om de maatregel op te schorten, zo laat het bedrijf weten. Jost Group ontkent alle beschuldigingen.

