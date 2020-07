Exclusief voor abonnees Transparante kinmaskers: Sympathiek, maar echt veilig zijn ze niet 14 juli 2020

Altijd sympathiek als je de ober vriendelijk naar je ziet lachen. Niet onlogisch dus dat de doorzichtige mondmaskers - die gezichtsuitdrukkingen zichtbaar laten - in zwang zijn bij winkeliers en horecapersoneel. Veilig zijn ze evenwel allesbehalve. Uit de mondmaskertest die deze krant liet uitvoeren, bleek dat al en nu roept ook viroloog Marc Van Ranst op om ze niet meer te gebruiken. "Deze transparante maskers sluiten onvoldoende goed aan op het gezicht en zijn niet goed genoeg om anderen te beschermen. Gebruik ze daarom niet", zo zegt hij. Doordat het 'mouth shield' op de kin steunt, sluit het niet aan tussen de ogen en de neus. Het schild is ook vrij klein. Zodra de drager ervan zijn of haar mond opent, is de neus niet langer bedekt. Horeca Vlaanderen benadrukt dat zij hun personeel van bij de start van de heropening hebben aangespoord om correcte maskers te gebruiken. "De verplichte, bedekkende mondmaskers, zo staat er omschreven in onze richtlijnen", zegt Matthias De Caluwe. (BCL)

