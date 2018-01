Transmigranten 22 januari 2018

00u00 0

Na de oorlogs- en de economische vluchteling is er nu de transmigrant. Deze mensen weigeren asiel aan te vragen, want ze zijn op doorreis naar Engeland, maar dat wordt hen belet. Waarom? Geen idee, daar heb ik nog nooit een zinnige uitleg over gelezen. Is er een afspraak met Engeland? Zo ja, wat behelst die en wie draait op voor al de onkosten? En: geldt die afspraak nog, nu de Britten de EU verlaten?

Guy Minjauw, Burst

Je hebt 21% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN