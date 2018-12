Transmigranten verstoppen zich in auto's óp rijdende truck 08 december 2018

Een Nederlandse trucker heeft donderdag hallucinante beelden gemaakt op de E40 tussen Veurne en Jabbeke. Ter hoogte van de snelwegparking in Westkerke passeerde Ingo van Leeuwen plots een autotruck die volgeladen was met splinternieuwe Nissans. Tot zijn stomme verbazing gingen de portieren van verschillende auto's plots open en dicht. De trucker liet de autotruck opnieuw inhalen en maakte beelden van het opmerkelijke tafereel. "Je maakt ook van alles mee in België. Zit je rustig te kijken naar nieuwe Nissans, zitten er al passagiers in", zette de man op zijn Facebook. De hallucinante beelden worden druk bekeken op sociale media. Het bleek dat er in minstens 3 Nissans meerdere transmigranten verscholen zaten die zelfs niet de moeite deden zich te verstoppen. Meermaals gingen de portieren van de auto aan weerszijden open en namen de mannen een kijkje. Het Brugse parket is bekend met het nieuwe fenomeen. (JHM)

HLN

