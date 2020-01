Exclusief voor abonnees Transmigranten steeds verder van haven in containers gedwongen 24 januari 2020

00u00 0

De 23 transmigranten die werden ontdekt in een koelcontainer in Zeebrugge, zijn zo goed als zeker aan de dood ontsnapt. "Hadden ze de oversteek naar Groot-Brittannië wél gemaakt, waren ze wellicht overleden door de koude en het gebrek aan zuurstof", zegt een spoedarts. West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé vraagt meer actie. "Anders gaan er doden vallen." Er zal in heel België moeten worden opgetreden, want het werkterrein van mensensmokkelaars is veranderd. Ze opereren niet meer in de zwaar gecontroleerde havens, maar laten honderden kilometers verder al slachtoffers in de containers kruipen. (CMG/MMB)