Exclusief voor abonnees Transmigranten springen uit koelwagen en steken E17 over 27 december 2019

00u00 0

Op de E17 in Zwijndrecht zijn gisterochtend een tiental transmigranten uit een koelwagen gesprongen. Een voorbijganger kon het tafereel filmen. De vluchtelingen zaten verstopt in een oplegger van een Spaanse firma. Het is nog onduidelijk hoe lang ze er al in zaten. Ze hadden zich alleszins goed voorbereid, met dekens om zich warm te houden. Bovenin de laadruimte waren enkele dozen weggehaald en in die holte zaten de vluchtelingen verstopt. Vermoedelijk hoorde de trucker iets verdachts en hield hij daarom halt op de pechstrook van de E17 in Zwijndrecht. Toen hij de laadruimte opende, sprongen de migranten uit de truck en sloegen ze te voet op de vlucht. Daarbij staken ze te voet de snelweg over. Zowel de federale weg politie als de lokale politie van Zwijndrecht kwam met verschillende ploegen ter plaatse, maar die konden niemand meer terugvinden. (PKM)

