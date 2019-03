Transmigrant raakt in Engeland, maar keert terug om in het zwart te werken 07 maart 2019

Dat niet alle transmigranten koste wat het kost in Groot-Brittannië willen geraken om er te wonen, bewees een Palestijn gisteren in de Brugse rechtbank. De man maakte in 2017 de oversteek over het Kanaal, maar keerde nadien terug om in een Brussels restaurant in het zwart te gaan werken. Zijn job moet hem niet echt bevallen hebben, want begin dit jaar werd hij opnieuw opgepakt in de haven van Zeebrugge. Hij riskeert daarvoor nu 9 maanden cel en 800 euro boete. De man zelf beweerde in de rechtbank ooit voor de politie te hebben gewerkt als informant. "Ik heb mijn leven geriskeerd voor hen en zie me hier nu staan." Uitspraak op 22 maart. (SDVO)