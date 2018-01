Transitmigranten op snelwegparkings vastberaden: "Boze truckers, gesloten parkings, politie: niets houdt ons tegen" Kurt Wertelaers

27 januari 2018

00u00 0 De Krant Met een broodmes binnen handbereik controleert een trucker op een snelwegparking zijn lading. Bang voor de transitmigranten die wat verderop schuilen in een bosje. Als alle truckers slapen, wagen zij hun kans. In groepjes sluipen ze tussen de vrachtwagens, op zoek naar een plekje richting Verenigd Koninkrijk. Af en toe jagen boze truckers of blauwe zwaailichten de gelukszoekers terug de bossen in. "Vandaag geen geluk, maar morgen proberen we weer."

Het is bijna middernacht als de Tsjechische truckchauffeur David (43) zijn tientonner parkeert in Groot-Bijgaarden, op de snelwegparking richting kust. Al tien jaar lang rijdt hij langs Brussel en Calais heen en weer tussen zijn thuisland en het Verenigd Koninkrijk. Als vanaf volgende week de parking 's nachts afgesloten wordt om de migranten te weren, zal David elders moeten parkeren. Maar vannacht nog niet. Een laatste nacht op een plek die aartsgevaarlijk is geworden. David waakt wat rond zijn vrachtwagen voor hij gaat slapen. "Al heeft dat niet veel zin", zegt hij terwijl hij alle sloten controleert. "Hoe ze er soms in geraken, ik wéét het niet." Aantal keren dat er vluchtelingen tussen zijn lading meereisden richting Verenigd Koninkrijk? "Vier keer." Aantal keren dat hij ook aangevallen werd? "Ook vier keer!" Telkens in Calais. De beelden van radeloze vluchtelingen en ziedende migranten die er truckers bestormen herinnert iedereen zich. "Mijn respect is verdwenen", zegt hij. "Ik ben een boze man geworden. Opstandig. Ze pakken mijn broodwinning af. Als ik straks in Calais verstekelingen tussen mijn lading heb zitten, kan ik het uitleggen. Ik zit langer bij de politie dan zij."

Stoerdoenerij

Confrontaties met migranten zijn altijd hard en bitsig. "Als ik ze rond of in mijn camion zie, maak ik me groot, pak ik mijn mobieltje en roep ik in het Engels dat ik de politie bel. Doorgaans gaan ze dan wel lopen. Zij zijn met vijf of zes, ik maar alleen. Ik moet u zeker niet vertellen dat mijn stoerdoenerij tegenover hen slechts een pose is. Ik ken collega's die gewond geraakt zijn. Vanbinnen ben ik doodsbang."

De Hasseltse trucker Jean Van Berghen (52) maakte het een dikke week geleden nog mee. Zes migranten hadden zich 's nachts verschanst tussen zijn lading. "Toen ik aankwam op mijn bestemming in Roeselare, sprongen ze er ineens allemaal tegelijk uit", zegt Jean. "Ik stond aan de grond genageld! Die hadden zich dus de hele tijd bovenop mijn haast twee meter hoge lading verstopt. Hoe lang? Geen idee. Ik vermoed dat ze er 's nachts in Groot-Bijgaarden zijn opgeklauterd. Het moét wel, want dat was mijn enige rustplek." Toen Jean van de eerste schok bekomen was, belde hij de politie. "Weet ge wat ze zeiden? 'Maar mijnheer, daar komen wij niet voor langs... Dat heeft toch geen zin...'" Daar stond Jean dan. "Nog een geluk dat er niks aan mijn lading was, want dan had ik kunnen terugkeren." Nauwelijks een week later staat Jean nu opnieuw op de snelwegparking. Vannacht is zijn achttienjarige zoon Glenn erbij - trucker in opleiding. "Ik vind het wel fijn dat hij in mijn voetsporen treedt", zegt Jean. "Maar het is toch wel een gevaarlijk beroep geworden."

Met één oog open

