Transgender Paulien De Groote stapt uit het leven: ze koos om gelukkig te worden. Maar de realiteit was veel harder dan ze dacht Sander Van Den Broecke

07 juli 2018

00u00 0 De Krant Paulien De Groote (44), één van de transgenders uit de VRT-docureeks 'M/V/X', is uit het leven gestapt. Ze was begin dit jaar één van de eersten die gebruik maakte van de wet om zonder operatie officieel van geslacht te veranderen. In haar woonplaats Bonheiden stond ze op de Open Vld-lijst. Ook al was De Groote eindelijk wat ze wilde zijn, een vrouw - gelukkig was ze niet. Ze werd gepest en voelde zich vaak vernederd.

Al sinds zijn zesde vond Peter De Groote dat hij het foute lichaam had. Hij was een meisje. Hij koos voor zichzelf de naam Paulien. Pas vorig jaar pas durfde Paulien het aan om zich ook als vrouw aan de buitenwereld te tonen. De camera's van 'M/V/X' waren erbij toen ze het deed. Haar relatie ging eraan ten onder, en in maart zei ze op Radio1 dat ze nog steeds onder die breuk leed. Ze werd ontslagen bij het IT-bedrijf waar ze werkte, ook al had ze een paar weken voordien een "redelijk goeie evaluatie" gekregen, zoals ze het zelf formuleerde. Zeventig sollicitaties later vond ze werk bij DHL. Maar daar werd ze gepest, vertelde ze aan vrienden. Sommige collega's zouden haar consequent als 'mijnheer' hebben aangesproken. DHL - dat naar eigen zeggen een streng antipestbeleid voert - was daar volgens een woordvoerder van het bedrijf niet van op de hoogte. "Anders hadden we ingegrepen."

