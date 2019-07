Exclusief voor abonnees Transgender (17) gaat voor eerst uit als meisje en wordt verkracht 12 juli 2019

00u00 0

De Antwerpse strafrechter heeft drie mannen van 24, 25 en 34 jaar veroordeeld tot 5 jaar cel en een schadevergoeding van 5.500 euro voor de verkrachting van een 17-jarige. Het slachtoffer is transgender en ging net voor de eerste keer als meisje uit. Ze was op 22 juni 2018 naar de Antwerpse club Red & Blue gegaan en zou daar door de 34-jarige zijn lastiggevallen. Toen ze naar buiten ging omdat ze zich niet lekker voelde, waren de beklaagden haar gevolgd. Voor ze het goed en wel besefte, werd ze door het trio in een taxi gezet en naar de flat van één van hen gebracht. Daar werd ze door de drie verkracht. Het slachtoffer kon ontsnappen nadat ze één van de daders had gebeten. (BJS)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis