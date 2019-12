Exclusief voor abonnees Transferverbod voor Lokeren 21 december 2019

00u00 0

De Licentiecommissie van de KBVB legt Lokeren (en Roeselare) een transferverbod op. Dit duidt erop dat de club niet aan haar financiële verplichtingen heeft voldaan. De 1B-club reageerde met een bericht dat het wél in orde is met alles, maar dat niet alle vereiste attesten tijdig konden worden voorgelegd. In de wandelgangen horen we verontrustende signalen omtrent geldtekort. Voorzitter Louis de Vries zou ook op zoek zijn naar nieuwe investeerders. Ex-ondervoorzitter Willy Carpentier spande een proces aan tegen de club. Hij eist nog 800.000 euro, plus claimt hij ook eigenaar te zijn van een oefenveld en de feestzaal. Een eventuele degradatie naar 1ste amateur - Lokeren staat laatste in 1B - zou het faillissement inluiden. Als de club al niet eerder in vereffening is gegaan. (MVS)

