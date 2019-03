Transferverbod Chelsea: geen tijdelijke opheffing 09 maart 2019

Verontwaardiging bij Chelsea. De FIFA wil het transferverbod dat de club onlangs opgelegd kreeg voor malversaties bij overgangen van minderjarigen, niet tijdelijk opheffen tijdens de beroepsprocedure. Chelsea had gehoopt om zo komende zomer toch nieuwe spelers te kunnen binnenhalen, in afwachting van een definitieve uitspraak. Bij zaken tegen Real Madrid, Atlético en Barcelona had de FIFA die maatregel wel toegestaan. Chelsea overweegt een procedure bij het TAS om het verbod toch op te heffen. De entourage van Eden Hazard volgt de zaak op de voet. Een transferverbod kan effect hebben op een overgang naar Real Madrid. De speler heeft, met nog een jaar contract, alle kaarten in handen. (KTH)