Exclusief voor abonnees Transfers op losse schroeven 11 juli 2019

00u00 0

De beslissing van het BAS heeft nog een vervelend 'neveneffect'. Enkele inkomende transfers dreigen op losse schroeven te komen. Aanwinsten Holzhauser en Saint-Louis hebben volgens onze informatie immers een clausule in hun contract die het mogelijk maakt om gratis te vertrekken indien Beerschot niet in 1A zou aantreden. Ook voor Mo Messoudi heeft de niet-promotie gevolgen. De routinier kreeg automatisch een jaar extra contract als Beerschot naar 1A zou stijgen, maar dat valt dus in het water. Messoudi is nu een vrije speler. (KDC)