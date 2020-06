Exclusief voor abonnees Transferpotje van 5 miljoen Anderlecht 29 juni 2020

zomeruitgaven 2019 voor 1 juli: 12 miljoen euro

zomeruitgaven 2020: 0 euro

"We werken eraan." Anderlecht wil Derrick Luckassen (24) absoluut houden. Veel geld heeft het wel niet: er is amper vijf miljoen euro aan transferbudget. "Er is een potje, maar 't is geen vijftien miljoen euro", aldus Karel Van Eetvelt een maand terug. Het was zéker niet gelogen.

