Exclusief voor abonnees Transfer Ricca eindelijk rond: contract tot 2023 16 augustus 2019

00u00 0

De aanhouder wint. Na weken onderhandelen en discussiëren over een welbepaalde clausule in zijn contract, is Club Brugge eindelijk rond met Federico Ricca (24) én Malaga. Opmerkelijk: de Uruguayaanse linksachter wordt niét gehuurd. Nochtans was vastgelegd dat hij na degradatie uit de Primera División gratis mocht uitgeleend worden, op voorwaarde dat die club zijn volledige salaris overnam. Malaga-eigenaar Al-Thani betwistte dat evenwel, uit schrik Ricca volgend jaar transfervrij te zien vertrekken. Om een juridisch kluwen te vermijden, heeft Club daarom besloten om de 1-voudige international meteen definitief over te nemen. Met de deal is een bedrag tussen de twee en drie miljoen euro gemoeid. Dertig procent daarvan gaat naar Danubio, zijn vorige club. Ricca tekende een contract van vier seizoenen - ruim twee weken nadat hij het oefenkamp van Malaga had verlaten om het grootste deel van zijn medische en fysieke tests al te komen afleggen in Brugge - en zal het rugnummer 18 dragen. Club heeft nu dus twee volwaardige linksachters. Geen overbodige luxe, gezien de kniehinder waarmee Eduard Sobol kampt. (NP)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis