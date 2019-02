Transfer Mboyo nog niet rond 02 februari 2019

De transfer van Pelé Mboyo naar Al-Raed, het team van Besnik Hasi en zijn ex-Kortrijkse ploegmaat Kanu, is nog niet rond. Er is wel een akkoord tussen beide clubs om Mboyo te huren zonder aankoopoptie. Er is nog even onderhandelingstijd tussen club en speler want de transfermarkt sluit in Saudi-Arabië pas maandag. Nieuwkomers Joel Pereira en Aboubakary Koita trainden gisteren voor het eerst mee. (ESK)