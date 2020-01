Exclusief voor abonnees Transfer Kouassi bijna rond 18 januari 2020

Racing Genk staat op het punt om zich te versterken met de Ivoriaanse middenvelder Eboue Kouassi. De 22-jarige Ivoriaan van Celtic was gisteren al op de club. Verwacht wordt dat dit weekend de laatste details worden uitgeklaard. Ally Samatta legde gisteren in Parijs zijn medische tests af en wacht intussen op een werkvergunning. Eens hij die heeft, staat niets nog een transfer naar Aston Villa in de weg. Racing Genk strijkt een transferbedrag op dat rond de tien miljoen ligt. Trainer Hannes Wolf zei op de persconferentie dat een vervanger van Samatta voor hem niet prioritair is. "Wij houden de markt in de gaten, maar met Onuachu, Odey en Nygren hebben we drie spitsen. Ook met Daehli hebben we een speler gehaald voor het offensieve compartiment." (KDZ)

