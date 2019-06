Exclusief voor abonnees Transfer El Kaddouri ketst af 25 juni 2019

Omar El Kaddouri (28) komt dan toch niet naar Standard. De Marokkaan had nochtans een persoonlijk akkoord met de Rouches - en ook PAOK was eruit met het Luikse bestuur. Zondagavond ketste de transfer alsnog af, Standard zou niet meer willen voldoen aan zijn looneisen. Tot onvrede van El Kaddouri. Hij had de Griekse landskampioen al te kennen gegeven dat hij niet zou en wou blijven en moet er nu wel de training hervatten.