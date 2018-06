TRANSFER AALST ROND 01 juni 2018

Lindemans Aalst heeft de aangekondigde transfer van de Poolse spelverdeler Jan Firlej (21 jaar - 1m97) geofficialiseerd. Hij was vorig seizoen tweede spelverdeler bij Warschau en is een jong talent bij de Poolse U21. Ook de derde middenman ligt vast: de 28-jarige Nederlander Tim Smit. Die was de voorbije twee seizoenen actief bij Tourcoing (Frankrijk) en won dit seizoen de Franse beker. Eerder was Smit een seizoen actief bij Menen, sinds kort maakt hij ook deel uit van de nationale ploeg van Nederland. De club moet nu nog op zoek naar twee hoofdaanvallers. (BrV)

HLN