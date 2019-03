Tranen om Lagerfeld 06 maart 2019

00u00 0

Het waren bittere tranen die van onder de hoeden kwamen gisteren, op de slotdag van de Parijse modeweek. De eerste Chanel-show 'post Lagerfeld', met zijn laatste collectie, stond volledig in het teken van zijn nalatenschap. Decor van dat eerbetoon was zijn vertrouwde Grand Palais. Lagerfeld zelf, die op 19 februari op zijn 85ste overleed, zat nooit verlegen om een imposante inkleding en die traditie zette Chanel verder. De locatie werd compleet omgebouwd tot een skigebied in de Franse Alpen, inclusief chalets en echte sneeuw.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN