Tranen bij moordenaar, opluchting bij weduwe burgemeester

Nathan Duponcheel (20) is schuldig aan de moord op Alfred Gadenne (71), burgemeester van Moeskroen. Dat heeft de jury in Bergen geoordeeld na een vrij kort beraad. Veel viel er ook niet na te denken: de beschuldigde had bekend en gaf bij het begin van het proces ook toe dat hij met voorbedachtheid gehandeld had. Toch veegde de jonge moordenaar bij het aanhoren van het verdict een traan weg. Op het gelaat van Gadennes weduwe tekende zich dan weer een glimlach af. Vandaag kent Duponcheel zijn straf. (EV)

