Exclusief voor abonnees Tramschutter schoffeert slachtoffers 02 juli 2019

Schutter Gökmen Tanis (37) die in maart vier mensen doodschoot op een tram in Utrecht, vertelde gisterochtend tijdens een pro-formazitting in de rechtbank dat hij de wetten en rechters niet respecteert. De terreurverdachte wilde eigenlijk niet naar de zitting komen, maar werd verplicht. Op de vraag waarom hij zijn daad heeft gepleegd, antwoordde hij met een onsamenhangend betoog over de sharia. "Elke dag worden honderd tot honderdvijftig moslimmannen doodgemaakt.

