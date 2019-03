Trammelant in de parochie Voorgelezen 23 maart 2019

00u00 0

Weinig andere schrijvers weten het dagelijkse dorpsleven in 'onze Vlaanders' zo geestig te vatten als VRT-journalist Louis van Dievel. Dat weten we sinds 'Vicky en John' en vooral sinds 'De laatste ronde', zijn hilarische relaas over de beslommeringen van de bijna gepensioneerde 'facteur' Ludo. Ook in 'De onderpastoor' zijn de inwoners van Sint-Gillis-Dendermonde 'content', hebben ze 'goesting' en gaan ze naar de 'coiffeur', als ze niet de straat opkomen om te betogen tegen de overplaatsing van hun progressieve onderpastoor Gilbert Verhaeghen. Alles speelt zich af eind de jaren 60 en is gebaseerd op waargebeurde feiten, die Van Dievel romantiseert na jarenlang opzoekingswerk en getuigeninterviews.

Resultaat werd een meeslepende pageturner over een rebellerende parochie, die uiteindelijk het onderspit moest delven tegen het aartsconservatieve bisdom.

De onderpastoor. Louis van Dievel.

Uitgeverij Vrijdag. € 22,50

+ Onweerstaanbare 'slice of life' recht uit het Vlaamse dorpsleven van de jaren 60.

- Niet voor taalpuristen, want de progressieve spelling en de dialect-woorden vliegen je om de oren.

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen