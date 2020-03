Exclusief voor abonnees Trakteer je stamcafé op een digitale pint 23 maart 2020

AB InBev lanceert een digitaal platform waar mensen een pint kunnen bestellen in hun favoriete café om later op een goede afloop te kunnen klinken. In minder dan twee dagen tijd hebben bijna 1.000 cafés zich ingeschreven. Op www.cafecourage.be kan je een pint van 2,5 euro bestellen. De opbrengst gaat integraal naar het café. Zodra het weer open is, kan je die pint dan gaan opdrinken. Of je kan het zo laten om je lievelingszaak te steunen. Sowieso zullen de biertjes de horecazaken niets kosten, want AB InBev belooft voor elke bestelling dezelfde waarde aan gratis goederen, tot het hele land samen 3,6 miljoen pinten bereikt heeft.