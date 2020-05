Exclusief voor abonnees Trainingsbroek 12 mei 2020

"De broeken van mijn zoon Luca (11) waren te klein geworden. Hij blijft groeien, corona of niet", zegt Kristof (46), die grote ogen trok in de Mechelse winkelstraat Bruul. "Een vriend heeft mij moeten uitleggen hoe het hier werkt. Blijkbaar moet je de buitenkant gebruiken om aan te schuiven aan de winkels en in het midden in de juiste richting wandelen, maar dat verloopt heel chaotisch. Het marcheert niet echt." (WVK)

