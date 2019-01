Trainingsarbeid begint te wegen: Mbokani en Yatabaré haken af 10 januari 2019

Antwerp trainde opnieuw twee keer op de oefenvelden aan het La Finca Golf Resort. Haroun (hamstrings) hield het bij fietsen, maar de ochtendtraining zou nog enkele slachtoffers maken. Yatabaré was de eerste die afhaakte. Hij had net als Haroun last van de hamstrings van zijn rechterbeen. Even later moest ook Mbokani de handdoek werpen na een duel. Hij trok met een ingepakte knie weer naar het hotel. Lamkel Zé incasseerde op het einde van de training een tik en hield het ook voor bekeken. Bölöni werkte aan enkele varianten van stilstaande fases. Lamkel Zé was de enige van de geblesseerden die in de namiddag weer kon aansluiten. De tweede training bestond vooral uit wedstrijdvormen. Het team van Van Damme, Baby en de jongeren Nostlinger, Quirynen en Kakudji trok aan het langste eind. Voor belofte Japhet Muanza zit de stage er mogelijk op. Hij moet vrezen voor een scheurtje in de quadriceps. Hij blijft in Algorfa en zet daar zijn revalidatie in.

