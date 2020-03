Exclusief voor abonnees Trainingen Anderlecht afgelast, Van Eetvelt wel op Neerpede 17 maart 2020

00u00 0

Anderlecht neemt geen risico's in verband met corona. Het besliste om nu ook de trainingen voor de A-kern af te gelasten. RSCA wilde de oefensessies eerst laten doorgaan in kleine groepjes, maar herzag dat plan na overleg met de medische autoriteiten. De spelers, die de raad kregen om het land niet te verlaten, zullen een individueel programma moeten opvolgen. Ook het personeel van Anderlecht werkt in de mate van het mogelijke van thuis uit. Nieuwe CEO Karel Van Eetvelt (53) was gisteren wel op Neerpede, net als Michael Verschueren (49) overigens, maar zij volgden de maatregelen om extra verspreiding van corona tegen te gaan nauwgezet op - ze schudden bijvoorbeeld geen handen. Bestuurder Matthijs Keirsebilck, een vertrouweling van Marc Coucke, testte positief op corona. De kans dat hij ander personeel of spelers besmet heeft, is klein. (PJC)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis