Exclusief voor abonnees Trainerskerkhof de Freethiel 16 coaches in 7 jaar 27 augustus 2019

Another one bites the dust. Adnan Custo- vic was de 15de trainer op goed 7 jaar Waasland-Beveren, sinds ze in 2012 pro- moveerden naar 1A. Nummer 16 is vanaf vandaag (T1 ad interim) Dirk Geeraerd. Slechts één trainer (Stijn Vreven) maakte een volledig seizoen vol op kerkhof de Freethiel. Who's next? (MVS)

