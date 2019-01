Trainer van het Jaar | Felice Mazzu Business as usual Hoe is het met de anderelaureaten van vorig jaar? 15 januari 2019

00u00 0

Hij kreeg de prijs een jaar geleden uit de handen van bondscoach Martínez. Felice Mazzu: Trainer van het Jaar - zijn eerste reactie kwam er in het Nederlands. Het was verdiend op basis van wat hij met Charleroi gepresteerd had. Van laagvlieger tot ploeg die jaar na jaar meestrijdt voor de top zes. De Carolo's haalden ook vorig seizoen play-off 1, maar ontgoochelden daarin. Te veel energie verbruikt in de reguliere competitie waarin ze derde eindigden. Uiteindelijk moesten ze tevreden zijn met een zesde plaats. Ook dit seizoen begon het niet al te best. Maar vooral: Mazzu - kwaad door het vertrek van Rezaei naar Club Brugge - begon na te denken over zijn toekomst. "Ik denk steeds vaker: wat zou ik waard zijn bij een andere club?" Maar hij bleef op Mambourg en zijn ploeg staat op een achtste plaats, op drie punten van de zesde plaats. Business as usual. (FDZ)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN