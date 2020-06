Exclusief voor abonnees Trainer Sheffield: "Ik weet niet of ik moet lachen of huilen" 19 juni 2020

00u00 0

Bij Sheffield United waren ze 'not amused' met het falen van de doellijntechnologie. De club van Sander Berge (ex-Genk) kan de punten goed gebruiken in de strijd om de Europese tickets. "De keeper van Aston Villa stond ongeveer in de tribune toen hij de bal klemde", reageerde Sheffield-coach Chris Wilder cynisch. "De scheidsrechter zei tegen mij dat alles erop leek dat het een doelpunt was en dat de bal over de lijn was, maar dat hij op de doellijntechnologie moet vertrouwen om een besluit te nemen. Ik weet niet of ik moet lachen of huilen... het is absurd." (TLB)