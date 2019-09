Exclusief voor abonnees Trainer Genk wil geen 'Pfaffhemd' meer... en kiest voor 'Mazzu-velcro' 19 september 2019

Bizar beeld in de dug-out van KRC Genk dinsdagavond in de Champions Leaguematch tegen Red Bull Salzburg: coach Felice Mazzu liep er rond met een grote velcrostrip op de achterkant van zijn jasje. 'Deux Belges' stond erop, een Limburgs modemerk. De velcrostrip vervangt de klassieke 'mouw- en hemdkraagreclame', zo blijkt. "Tja, de trainers wilden die hemden niet meer dragen", zegt Guido Vossen, die de ploeg en staf van Genk kleedt. "Voetballers en coaches kunnen ijdel zijn, hé. Ze vonden het wat voorbijgestreefd, dus zochten we iets anders." De logo's op mouwen en kragen werden ooit geïntroduceerd door Jean-Marie Pfaff. "Dus met die velcro kopiëren ze mij eigenlijk ook. Maar het is hen gegund. Zolang ze er niet mee lachen: vroeger werd er smalend over gedaan. Maar zo zie je maar: goede uitvindingen inspireren." (DSS)

