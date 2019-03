Trailrun op Connecterra samen met Decathlon 08 maart 2019

Joggers kunnen zaterdag de benen strekken aan Connecterra in Eisden. Je kan er kennismaken met de begeleiders van Sportwinkel Decathlon. Joeri en Davy nemen je mee in een trainingschema van acht weken, om zo de Cauberg Trail op 30 maart te lopen. Er worden tal van oefeningen gegeven: van conditie, tot hill training en recovery training. Connecterra wordt gebruikt als loopgebied, dus moet er entreegeld betaald worden. Meer info via de Facebookgroep Trailrunning Decathlon Maasmechelen.

