Exclusief voor abonnees Trager rijden in straten rondom Bellewaerde 12 juni 2019

00u00 0

In de straten rondom pretpark Bellewaerde komen er een snelheidsbeperking tot maximaal vijftig kilometer per uur en een inhaalverbod. De maatregel geldt voor het grondgebied Zonnebeke en rond de as Frezenberg-Bellewaerde-Nonnebossen. De gemeenteraad van Zonnebeke keurde het verkeersreglement goed. "Op deze manier beperken we een wirwar aan borden en bieden we duidelijkheid in deze zone", aldus schepen van Mobiliteit Koen Meersseman (#Team 8980). "De bezoekers van Bellewaerde brengen in de omgeving van het park heel wat verkeer met zich mee. Die buurt ligt ook binnen de toeristische creatieve as van de gemeente en komen er daar veel zwakke weggebruikers voorbij. Om voor hen de veiligheid te verhogen, nemen we die maatregel. Ze geldt het hele jaar door, dus ook buiten de openingsperiode van Bellewaerde." (DBEW)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis