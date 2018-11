Tractor in aanrijding met auto: één gewonde 26 november 2018

Een tractor en een wagen zijn zaterdagavond om iets over 18 uur op elkaar gebotst in de Klein Laarstraat in Vrasene. Door de botsing kwam de tractor op zijn kant terecht. De wagen, met vier inzittenden waaronder twee kinderen, belandde deels in de berm. De bestuurder van de tractor liep lichte verwondingen op en werd voor verzorging naar het AZ-Nikolaas in Sint-Niklaas overgebracht. De inzittenden van de personenwagen kwamen er met de schrik van af. Hoe het ongeval juist kon gebeuren, is onduidelijk. Op het moment van het ongeval was het reeds donker en regende het. Door het ongeval was de Klein Laarstraat een tijd in beide richtingen afgesloten voor het verkeer. (PKM)