Track & trace pakjes steeds vaker fout 24 mei 2018

De Ombudsdienst van de Post stelt steeds vaker vast dat de 'track and trace'-gegevens van pakjes die onderweg zijn naar de consument, niet kloppen. Zo staat een postpakket vaak gescand als 'uitgereikt', terwijl de geadresseerde niets ontvangen heeft. Dat staat in het Jaarrapport 2017 van de Ombudsdienst voor de Postsector. Daaruit blijkt ook de Belg meer en meer online koopt - 28% van de klachten ging over pakjes. Vooral verdwenen pakjes zijn aanleiding tot het indienen van een klacht: vorig jaar waren dat er 696.