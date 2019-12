Exclusief voor abonnees Traantjes op Winterfeesten 31 december 2019

Net een 'gezellig' avondje Gentse Winterfeesten achter de rug... Mijn zoontje keek al de hele namiddag uit naar het eendjes vissen. Het is de derde keer dat we zouden eendjes vissen op de Korenmarkt deze maand. Om hem de waarde van geld bij te brengen, telde ik samen met hem 5 euro bij elkaar uit zijn spaarpotje. We hadden twee stukken van 1 euro en verder heel wat stukken van 20 en 10 cent, en ook nog een twintigtal stukken van 5 en 2 cent. Trots gaf mijn zoontje zijn gespaarde centjes af. De boze blik van de dame van het kraam sprak boekdelen. Toch nam ze het geld aan. Hij kreeg reeds een vislijn in de hand en had al twee eendjes gevangen. Na kort overleg met de andere dame van het kraam kregen we de boodschap dat ze dit geld niet aanvaarden omdat ze er niets konden mee aanvangen en we met 'groter' geld moesten betalen. Ik had geen andere cash bij. De uitleg dat dit geld uit het spaarpotje van mijn zoontje kwam, mocht niet baten. Koelbloedig en boos werd de vislijn uit mijn zoontje zijn handen genomen en de eendjes terug in het water gesmeten. Mijn zoontje stond perplex. Wij evenzeer. Grote teleurstelling en tranen alom. En ik die dacht dat rosse muntjes tot nader order een wettelijk betaalmiddel blijven.

Kathleen Quaegebeur, Eine

