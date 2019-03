Traantjes bij vriendin Georgina, zoontje uit de bol 13 maart 2019

De geweldige prestatie van Cristiano Ronaldo bezorgde zijn vriendin Georgina Rodriguez gisteren een krop in de keel. Omstreeks minuut 87 spotte de regisseur de 25-jarige Spaanse schone in de tribunes in Turijn, waarna de televisiekijkers zagen hoe Rodríguez het toch even moeilijk had om haar tranen te bedwingen. De vrouw, die samen met Ronaldo een dochtertje heeft en ook voor zijn andere kinderen zorgt, nam ook Ronaldo's zoontje Cristiano Junior mee naar het stadion. De 8-jarige knaap, die zelf bij de jeugd van Juventus voetbalt, was door het dolle heen na de derde treffer van zijn papa. (TLB)

