Traangas op school: examens uitgesteld 09 juni 2018

00u00 0

Als het zijn bedoeling was om te ontsnappen aan de examens, dan is hem dat gelukt. Een leerling van het Paul-Henri Spaak Instituut in Laken heeft donderdag een 'traangasbom' laten afgaan in de traphal. De getroffen vleugel moest volledig geëvacueerd worden. Vijf jongeren raakten dermate in ademnood dat de hulpdiensten hen extra zuustof toedienden. Alle examens die door het incident niet konden doorgaan, zullen later opnieuw ingepland worden. De school wilde gisteren niet zeggen welke straf de leerling krijgt, maar een goede bron weet dat hij voorlopig niet geschorst wordt. Hij zou nog mogen deelnemen aan de examens, zij het afgezonderd van de rest. Het traangas kocht hij mogelijk via een buitenlandse website. (SRB)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Laken